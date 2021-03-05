Свердловская область выделит 250 миллионов рублей на полеты между регионами

Полеты между регионами станут доступнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область выделит дополнительные 250 миллионов рублей на авиасообщение между регионами. Деньги поступят из регионального бюджета. Такие меры помогут снизить цену на билеты для пассажиров, это значит, что полеты станут доступнее, а у перевозчиков появятся дополнительные возможности.

Субсидии выделят на следующие направления: Барнаул, Белгород, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфа, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Саратов. Также с 1 мая появятся рейсы до Ульяновска.

- Пассажиропоток на всех рейсах, которые субсидируются, с начала года вырос на 61%. В январе и феврале таким образом перевезены больше 36 тысяч пассажиров, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Помимо полетов между регионами из «Кольцово» можно вылететь в Анталью, Дубай, Занзибар, Ереван, Бишкек, Душанбе.