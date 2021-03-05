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В ЦГКБ № 23 закупили три новых аппарата ИВЛ за пять миллионов рублей

Оборудование поможет ускорить работу врачей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Новое оборудование Zisline MV300 имеет широкий набор режимов вентиляции легких

Новое оборудование Zisline MV300 имеет широкий набор режимов вентиляции легких

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд святой Екатерины закупил для ЦГКБ № 23 три аппарата ИВЛ. Оборудование обошлось в 5,2 миллионов рублей. Новое оборудование Zisline MV300 имеет широкий набор режимов вентиляции легких. Кроме того, новые аппараты работают от любого источника кислорода и имеют аккумулятор, благодаря которому могут оставаться включенными шесть часов без перерыва, без изменения режима вентиляции.

- Работа с этой маркой показала, что по соотношению цены и качества аппаратура нас абсолютно устраивает, а значит устраивает пациентов. Банк аппаратуры унифицируется. Это упрощает работу с пациентами. Имея в арсенале такие приборы, повышаются шансы на выздоровление пациентов с тяжелыми травмами, - рассказал главный врач Центральной городской клинической больницы №23 Вадим Юдин.

Новые аппараты работают от любого источника кислорода и имеют аккумулятор, благодаря которому могут оставаться включенными шесть часов без перерыва

Новые аппараты работают от любого источника кислорода и имеют аккумулятор, благодаря которому могут оставаться включенными шесть часов без перерыва

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦГКБ №23 с апреля прошлого года работает, оказывая помощь пациентам с травмами и другими неотложными состояниями, не связанными с пандемией коронавируса. Кроме жителей Екатеринбурга, больница принимает и пациентов из других городов Свердловской области. Это привело к серьезному увеличению нагрузки. Поэтому возникла и необходимость покупки нового оборудования.

- «Чистые» зоны тоже работают в достаточно жестком режиме, оборудования не хватает. Учредители Фонда святой Екатерины продолжают масштабный проект поддержки врачей, и покупка аппаратов ИВЛ - необходимый шаг в этой работе, - добавил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Новое оборудование запустят в работу уже завтра утром. Фонд святой Екатерины помогает 67 медицинским учреждениям Свердловской области. В ближайшее время в Екатеринбург прибудут 25 машин скорой медицинской помощи, которые закупил в начале этого года.