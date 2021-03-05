Екатеринбуржцы чаще всего заказывают доставку блинов с ветчиной

В Екатеринбурге начинки из разных видов мяса и рыбы встречаются в заказах с блинами чаще сладких топпингов на 24% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии масленичной недели, сервис Яндекс.Еда проанализировал, какие блины предпочитают жители Екатеринбурга, и сравнил их заказы со статистикой по России. Так, выяснилось, что жители столицы Урала чаще всего заказывают доставку блинов с ветчиной. Немного реже встречаются в заказе блины с твороженной начинкой. На третьем месте оказались блины с маслом. И это в сервисе назвали локальной особенностью города.

- В Екатеринбурге не боятся выбирать и более экзотические варианты: тайские блины Роти с нутеллой и корнфлексом, с паштетом и абрикосовым конфитюром, с кремом патисьер, с индейкой и конкассе, - рассказали в Яндекс.Еде.

Кроме того, по данным сервиса, в Екатеринбурге начинки из разных видов мяса и рыбы встречаются в заказах с блинами чаще сладких топпингов на 24%. Что касается стоимости блинчиков, то в Екатеринбурге оказалась самая низкая цена на порцию среди городов-миллионников - 102 рубля.