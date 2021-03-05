В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД поздравили женщин-водителей с наступающим праздником

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днем. Автолюбительницам вручили весенние букеты из тюльпанов на Площади 1905 года.

- Сегодня автоинспекторы не только поздравили женщин с праздником весны, но и привлекли внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам на дороге, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Поздравительная акция в городе пройдет и 8 Марта. По сложившейся традиции в этот день женщин-водителей будут поздравлять руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Отметим, что акции проходят во всех городах региона. Свердловские госавтоинспекторы также дарят автолюбительницам тюльпаны и напоминают о ПДД.