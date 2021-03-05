Стабильная доходность в 5%: УБРиР запустил акционный вклад «Получи больше»

При досрочном закрытии вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акционный вклад. В период с 1 по 31 марта 2021 года любой желающий* может открыть вклад «Получи больше» с эффективной** ставкой в 5% годовых.

Вклад «Получи больше» открывается в интернет-банке или мобильном приложении на 7 месяцев. Минимальный порог открытия - 100 тыс. рублей. Капитализация процентов проводится каждые 30 дней. По желанию клиента, проценты зачисляются либо на вклад, либо на карточный счет. При этом пополнять вклад можно в любое время на любую сумму. Частичное снятие средств возможно в пределах начисленных процентов. При досрочном закрытии вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования».

Помимо того, клиент, открывший вклад «Получи больше», может повысить свою доходность по нему, приняв участие в акции. Для этого нужно в период с 1 по 30 апреля совершить покупки по дебетовым картам УБРиР на сумму не менее 10 тыс. рублей, в этом случае банк зачислит 5% (но не более 3 тыс. рублей) от общей суммы покупок на вклад до 15 мая.

*Кроме клиентов, имеющих действующий договор срочного вклада в УБРиР, открытый в период с 1 декабря 2020 года по 23 февраля 2021 года, а также вкладчиков банка, чей договор заканчивается в марте 2021 года.

**С учетом капитализации процентов.