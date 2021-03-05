Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге начались перебои с вакциной от COVID-19

Главный врач свердловского Роспотребнадзора объяснил, с чем это связано
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Поставки вакцины от коронавируса планируют увеличить после праздников

Поставки вакцины от коронавируса планируют увеличить после праздников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начались перебои с вакциной от COVID-19. Главный врач свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских объяснил, с чем это связано.

- Об этой ситуации было известно заранее, это связано с технологическими процессами у производителя вакцин, - рассказал Дмитрий Козловских. - Говорили, что в конце февраля - начале марта будет недельный перерыв, после чего поставки вакцины пойдут по нарастающей.

По словам главного врача свердловского Роспотребнадзора, поставки вакцины существенно увеличат после праздников. Напомним, что на прививку от коронавируса в Екатеринбурге, сейчас ждут больше 62 тысяч человек. Ждать звонка из поликлиники иногда приходится не одну неделю.

- Не нужно волноваться, если вам долго не отвечают или не звонят. Все дело в том, что вас вносят в определенную очередь и при подходе этой очереди вам сообщат, когда вы должны прийти в прививочный кабинет и что для этого нужно, - рассказал ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов

Коронавирус на Урале