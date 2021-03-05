Поставки вакцины от коронавируса планируют увеличить после праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начались перебои с вакциной от COVID-19. Главный врач свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских объяснил, с чем это связано.

- Об этой ситуации было известно заранее, это связано с технологическими процессами у производителя вакцин, - рассказал Дмитрий Козловских. - Говорили, что в конце февраля - начале марта будет недельный перерыв, после чего поставки вакцины пойдут по нарастающей.

По словам главного врача свердловского Роспотребнадзора, поставки вакцины существенно увеличат после праздников. Напомним, что на прививку от коронавируса в Екатеринбурге, сейчас ждут больше 62 тысяч человек. Ждать звонка из поликлиники иногда приходится не одну неделю.

- Не нужно волноваться, если вам долго не отвечают или не звонят. Все дело в том, что вас вносят в определенную очередь и при подходе этой очереди вам сообщат, когда вы должны прийти в прививочный кабинет и что для этого нужно, - рассказал ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов