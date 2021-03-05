В школе под Краснотурьинском обвалилась часть потолка

Занятия в школе из-за обрушения потолка прерывать не стали Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 марта в средней школе №3 в поселке Рудничный под Краснотурьинском частично обвалился потолок. Инцидент произошел в 11:30, когда ученики школы были на уроке.

- Произошло обрушение штукатурного слоя потолка в рекреации первого этажа, что привело к выпадении 1 квадратного метра плитки армстронг. Во время происшествия детей в рекреации не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» начальник управления образования Администрации Краснотурьинского ГО Елена Шрайнер.

По ее словам, к 17 часам все последствия частичного обрушения потолка были ликвидированы. В каникулы в школе проведут обследование покрытия потолка.

Отметим, что здание школы, в котором произошел инцидент, построено в 1951 году.