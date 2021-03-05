Связисты рассказали, как и где слушают музыку россияне

Фото: предоставлено МегаФон
На прослушивание музыки в приложениях россияне тратят в среднем около 20 минут в день. Пик активности приходится на период с 17 до 18 часов, а самый популярный день недели для музыкальных треков – пятница.
Такими данными поделились в МегаФоне после анализа активности абонентов в музыкальных стриминговых сервисах по итогам двенадцати месяцев. Для анализа были использованы данные о трафике в мобильнои сети оператора и количестве абонентов, использующих музыкальные приложения.
Лидером рейтинга стали российский музыкальный стриминговыи сервис BOOM и Вконтакте, которые являются частью одной экосистемы. Доля абонентов, использующих эти приложения для воспроизведения музыки составила 56,2% от общего количества пользователеи музыкальных сервисов. Второе место занимает приложение Яндекс.Музыка. Тройку лидеров замыкает Spotify, появившии ся в России летом 2020 года.
Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 году:
1. BOOM и Вконтакте – 56,6% (доля пользователеи от общего количества пользователеи музыкальных сервисов в сети МегаФона)
2. Яндекс.Музыка – 18,7%
3. Spotify – 12,1%
4. Apple Music – 10,2%
5. YouTube Music – 1,6%
6. Dezeer – менее 1%
7. СберЗвук – менее 1%