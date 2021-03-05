Госавтоинпекторы в очередной раз призвали водителей быть осторожнее на дорогах в непогоду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы сегодня жалуются на серьезные заторы на дорогах. В пробке, например, горожане стояли на Уралмаше, где фура перегородила проезжую часть. Грузовик столкнулся с легковушкой и не мог освободить дорогу, пока не приехали инспекторы ДПС. Стоять водителям в заторах сегодня приходилось иногда больше часа. Виной всему резко выросшая аварийность на дорогах. Только за утро, по данным ГИБДД Екатеринбурга, в городе произошло 26 ДТП.

Возможно, что аварии в некоторых случаях произошли из-за погодных условий - потепления и снегопадов. Поэтому Госавтоинпекторы в очередной раз призвали водителей быть осторожнее на дорогах в непогоду.

- В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. В сильный снегопад видимость на дороге для водителей ухудшается. В связи со сложными погодными условиями необходимо быть крайне внимательными, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пешеходам также напомнили, про внимательность на дорогах и призвали во время непогоды принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности, например, носить на одежде световозвращающие элементы.

- Важно помнить о том, что переходить проезжую часть нужно очень осторожно, не торопясь и внимательно смотря по сторонам. Особенно внимательным надо быть во время снегопада, так как водитель с трудом видит проезжую часть дороги, в том числе неожиданно появившегося пешехода, - добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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