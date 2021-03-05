В туалете колонии на Урале нашли игральные карты и 11 мобильников

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области

В потолочных перекрытиях уличного туалета исправительной колонии №24 в поселке Азанка под Тавдой сотрудники отдела безопасности и оперативного отдела нашли 11 сотовых телефонов, зарядные устройства, гарнитуры, два колоды игральных карт и заготовки для игральных карт.

Телефоны и прочие гаджеты, как выяснили оперативники, принадлежат заключенному, который отбывал 6-летний срок за наркотики. По его словам, гаджеты ему передал заключенный, который освободился 2 марта. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.