Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге суд начнет рассматривать дело водителя, по вине которого в ДТП на Кольцовском тракте серьезные травмы получили четыре пассажира машины и погибли женщина с пятилетним ребенком. Страшная авария произошла 1 декабря 2020 года возле отеля Рамада. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и улетел в кювет прямо на бетонную основу дренажной трубы.

- Обвиняемый двигался со скоростью более 90 километров в час, чем нарушил требования Правил дорожного движения РФ. Кроме того, обвиняемый управлял автомобилем, на переднем и заднем правом колесе которого были установлены шины с остаточной глубиной рисунка протектора менее 1,6 м., а также установлены шины на одной оси с различным рисунком протектора, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Все пассажиры в автомобиле были не пристегнуты. Из-за того, что в салоне было четверо взрослых, ни о каких креслах для детей и речи не шло - их посадили на колени.

Травмы, которые получили выжившие в этой страшной аварии, экспертом расценены как причинившие тяжкий вред их здоровью. Сейчас 25-летнего мужчину из Узбекистана, который сидел за рулем автомобиля, обвиняют по части 5 статьи 264 УК. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.