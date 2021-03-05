ВИЗ-Сталь поздравила работниц с Международным женским днем

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Администрация ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) накануне Международного женского дня вручила корпоративные подарки работницам, которые составляют 30% от общей численности трудового коллектива предприятия.

Компания уделяет особое внимание поддержке и обеспечению социальной защищенности женщин-металлургов. Программы поддержки материнства и детства включают материальную помощь многодетным и неполным семьям, опекунам. ВИЗ-Сталь организует отдых и лечение по программам «Мать и дитя» на российских курортах, приобретает путевки в летние оздоровительные лагеря и новогодние подарки для детей.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

На предприятии проходят корпоративные конкурсы, посвященные творческим увлечениям и хобби сотрудниц. На заводских спортивных площадках организуют занятия фитнесом и йогой для женщин.

В 2020 году объем социальных расходов завода на эти и другие проекты составил более 22 млн рублей.