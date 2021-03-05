Фото: предоставлено родственниками обвиняемого

Адвокат Сергей Колосовский рассказал о состоянии 83-летнего тренера, обвиненного в педофилии. Как выяснилось, с 1 марта Николай Ражев находится в больнице при СИЗО #1.

- У него давление за 200, есть угроза инсульта. Впереди праздники, надеюсь, что суд примет решение о смягчении меры на домашний арест или запрет определённых действий, - рассказал защитник тренера.

Напомним, что пенсионера обвиняют в домогательствах к двум девочкам. Защитник Николая Ражева считает, что, возможно, их родители надеялись на денежную компенсацию со стороны семьи тренера.

- Девочка сейчас ходит по школе королевой. Говорит всем, что «по ее желанию этого человека уволят из школы», - добавил Сергей Колосовский.

Сегодня суд отменил меру пресечения и смягчил ее до домашнего ареста. Николаю Ражеву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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