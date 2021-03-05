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Коронавирус Covid-19

Назван ТОП уральских городов по заболеваемости COVID-19

Показатель распространения коронавируса в Свердловской области ниже, чем в среднем по России
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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в Свердловской области сохранены меры предосторожности

в Свердловской области сохранены меры предосторожности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году больше всего коронавирусом болели жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Ревды. Эти данные озвучил глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

В период пандемии уральские специалисты отметили рост заболеваемости внебольничной пневмонией и сальмонеллезом грумы С.

Что касается коронавируса, то им по официальной статистике в прошлом году заразились 58 980 уральцев. Показатель заболеваемости в Свердловской области составил 1 411 человек на 100 тысяч населения.

- Это в полтора раза меньше среднего показателя по России. Только 11% жителей региона переболели COVID-19 бессимптомно, - говорит Дмитрий Козловских.

По его словам, сейчас наблюдается снижения темпов прироста новых заболевших. Коэффициент распространения стабильно ниже единицы.