Назван ТОП уральских городов по заболеваемости COVID-19

в Свердловской области сохранены меры предосторожности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2020 году больше всего коронавирусом болели жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Ревды. Эти данные озвучил глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
В период пандемии уральские специалисты отметили рост заболеваемости внебольничной пневмонией и сальмонеллезом грумы С.
Что касается коронавируса, то им по официальной статистике в прошлом году заразились 58 980 уральцев. Показатель заболеваемости в Свердловской области составил 1 411 человек на 100 тысяч населения.
- Это в полтора раза меньше среднего показателя по России. Только 11% жителей региона переболели COVID-19 бессимптомно, - говорит Дмитрий Козловских.
По его словам, сейчас наблюдается снижения темпов прироста новых заболевших. Коэффициент распространения стабильно ниже единицы.