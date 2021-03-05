Назван ТОП уральских городов по заболеваемости COVID-19

в Свердловской области сохранены меры предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году больше всего коронавирусом болели жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Ревды. Эти данные озвучил глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

В период пандемии уральские специалисты отметили рост заболеваемости внебольничной пневмонией и сальмонеллезом грумы С.

Что касается коронавируса, то им по официальной статистике в прошлом году заразились 58 980 уральцев. Показатель заболеваемости в Свердловской области составил 1 411 человек на 100 тысяч населения.

- Это в полтора раза меньше среднего показателя по России. Только 11% жителей региона переболели COVID-19 бессимптомно, - говорит Дмитрий Козловских.

По его словам, сейчас наблюдается снижения темпов прироста новых заболевших. Коэффициент распространения стабильно ниже единицы.