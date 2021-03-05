Девушка сильно испугалась за себя и малыша в коляске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше доска с гвоздями едва не упала на девушку с коляской. Инцидент произошел накануне утром около дома №10 по улице Кировградская. К счастью, доска не задела маму с малышом, но девушка сильно испугалась.

- Возле жилого дома (входа в дом) перед моей коляской с маленьким ребенком упала с большой высоты доска с гвоздями. Сказать, что я испытала шок - мало, - рассказала Анастасия группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Судя по всему, в доме идут ремонтные работы. Девушка рассказала, что инцидент, который с ней произошел, видели работники. По ее словам, они даже не вышли к ней, а когда она позвонила бригадиру, тот только грубо ответил ей.

- Произошел инцидент, недопустимый при проведении строительных работ. Счастье, что никто не пострадал. На объекте организована проверка для выяснения причин. Виновные будут наказаны, дополнительный инструктаж по технике безопасности будет проведен. Мы приносим девушке свои глубочайшие извинения, - прокомментировали случившееся в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс».

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