Как минимум до 11 марта в Свердловской области продержится минусовая температура Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет в Свердловской области и Екатеринбурге с 6 по 11 марта 2021 года. Согласно прогнозам, в регионе снова похолодает. Виной всему обширный циклон, занимающий арктическое побережье, который повернется к Уралу своей холодной стороной

- В первой пятидневке марта после февральских морозов подули теплые атлантические ветры, наступили оттепельные дни с температурой +1,-3 градуса. Правда, ненадолго, - рассказала главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко. - Северо-западный ветер натянет морозца, температура воздуха опустится на 5-8 градусов.

В период с 6 по11 марта, по прогнозам синоптиков, ночью ожидается -15,-20 градусов, на севере Свердловской области, до -26, днем -5,-10, в северных районах до -14. Периодически местами будет идти снег.