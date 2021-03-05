На сегодня горожане отдали больше всего голосов за Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк России принял в серии «Города трудовой доблести» выпустит памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную Екатеринбургу. Администрация города предложила жителям столицы Урала самим выбрать, что будет изображено на монете о трудовом подвиге Екатеринбурга.

- На главной странице Официального портала Екатеринбурга запущено онлайн-голосование, по итогам которого горожане выберут изображение реверса новой монеты, - рассказали в мэрии.

Участникам онлайн-опроса предлагается выбрать один из трех объектов: мемориал детям войны и труженикам тыла, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу или монумент «Седой Урал». Все они возведены в память о боевых и трудовых подвигах уральцев в 1941-1945 годах, в честь неразрывной связи фронта и тыла.

На сегодня, 5 марта, больше всего голосов (51%) у Памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Голосование продлится до 11 марта 2021 года включительно.

Фото: скриншот с сайта администрации города

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Екатеринбургу присвоил в прошлом году Президент России Владимир Путин. Вместе с уральской столицей этого звания удостоился еще один свердловский город – Нижний Тагил. Жители этих городов внесли существенный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.