Камышловский район потерял почти 14 миллионов из-за плохой трассы для лыжероллеров

Трассу строили для местной детско-юношеской спортивной школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Октябрьский Камышловского района бюджет муниципалитета потерял почти 14 миллионов рублей из-за некачественного строительства лыжероллерной трассы для местной детско-юношеской спортивной школы. Следователи выяснили, что заказчик не проверил асфальтированное покрытие, которое не соответствовало техническим требованиям. При этом подрядчик получил за свою работу гораздо больше денег, чем предполагалось.

- Часть работ, выполненных подрядчиком, не соответствует предъявляемым требованиям. Кроме того, муниципальный контракт на благоустройство был заключён относительно работ, которые уже фактически были выполнены ранее, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Проводится проверка.