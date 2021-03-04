В Екатеринбурге планируют разгрузить движение около концерна «Калина»

Планируется, что строительство завершится к декабрю 2024 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге собираются построить транспортную развязку на пересечении скоростного кольца по Базовому переулку с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, также этот район известен концерн «Калина». Планируется, что строительство завершится к декабрю 2024 года. Сейчас администрация объявила конкурс по выбору подрядчика.

- Начальная максимальная стоимость контракта составляет 6.4 миллиарда рублей, работы планируется провести в пять этапов, - говорится на портале государственных закупок.

Подать заявку на участие в тендере можно до 29 марта. Планируется, что на развязке появится восемь съездов, которые обеспечат беспрерывное движение транспорта.