Красотку из «Уральских пельменей», которая разбилась на лыжах в Сочи, выписали из больницы

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Актрису «Уральских пельменей» выписали из больницы с переломом ноги. Травму Илана Юрьева получила, катаясь на лыжах на курорте в Сочи. Кстати, в эту поездку красотка отправилась со своим мужем, чтобы отметить День защитника отечества. Но семейная пара вернулась домой раньше запланированного. В горах на Илану наехал мужчина.

- На шлеме вмятина , куртка порвана на спине , ногу сломала и скорее всего нужно будет оперировать , но это уже до Московских врачеи оставили, - написала актриса на своей странице в Instagram.

На днях Юрьеву выписали из больницы. Об этом она рассказала в соцсетях. Коллеги по цеху поддерживают ее и ждут ее выздоровления.

- Илану уже выписали и она находится дома. Мы все очень ждем, когда она к нам вернется. Но пока проходит реабилитацию, - рассказал «КП» Евгений Орлов, директор «Уральских пельменей».