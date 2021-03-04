Лучшей доярке Свердловской области вручили ключи от автомобиля

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области в канун международного женского дня губернатор наградил лучших представителей молочной отрасли животноводства. В торжественной обстановке глава региона поздравил и поблагодарил тех, кто ежедневно обеспечивает города молоком, которое одинаково любят и взрослые, и дети.

- Это одно из самых долгожданных событий в году. Я, признаться, и сам к этой церемонии отношусь с особой теплотой, - рассказал в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Церемония награждения проходит на протяжении 30 лет. В последние года лучшие доярки получают ключи от машины из руки главы региона. В этот раз обладателем «Лады Гранты» стала Светлана Исакова, которая трудится оператором машинного доения на ферме «Некрасово».

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