Холдинг «РЖД» поздравит женщин с 8 Марта в поездах и на вокзалах

Фото: предоставлено «РЖД»

В честь Международного женского дня 8 Марта холдинг «РЖД» на вокзалах и в поездах подготовил приятные сюрпризы для путешественниц.

Так, с 5 по 8 марта на вокзалах пройдут выступления творческих коллективов, женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры. Вокзалы и станции будут украшены к празднику, на некоторых из них установят праздничные фотозоны, организуют экспозиции с тематическими детскими рисунками и творческие мастер-классы.

Поздравления путешественницам прозвучат в поездах дальнего следования и на пригородных маршрутах. Перевозчики приготовили комплименты в виде цветов и шоколада, а в бортовые развлекательные системы загрузили специальный тематический контент.

На Свердловской железной дороге праздничные концерты пройдут 5 марта на вокзалах Нижний Тагил, Тюмень, Пермь-2, Сургут. Женщинам в этот день будут дарить цветы. В Нижнем Тагиле для посетителей вокзала с концертно-развлекательной программой выступит духовой оркестр «Тагил-BAND» – лауреат всероссийских и международных конкурсов. В Сургуте с весенним праздником путешественниц поздравит струнный квартет Perfecto, на вокзале Пермь-2 в исполнении шоу-группы «Россияне» прозвучат авторские песни, романсы и эстрадные хиты. В Тюмени пассажиры смогут насладиться игрой саксофонистов – музыканты исполнят популярные танцевальные мелодии.

На вокзале Екатеринбург праздничный концерт состоится 8 марта. В живом исполнении прозвучат популярные российские и зарубежные песни, а также соло на саксофоне. В честь весеннего праздника женщинам будут дарить тюльпаны. Начало концерта в 15:00.