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В Нижнем Тагиле с 5 апреля закроют движение по мосту на Циолковского

Строительные работы продлятся полгода
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Строители не исключают, что завершат ремонт раньше срока

Строители не исключают, что завершат ремонт раньше срока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на 183 дня из-за строительных работ перекроют движение по мосту на улице Циолковского. Не исключено, что ремонт завершится раньше намеченных сроков. Рабочие планируют начать работы 5 апреля. Проект реконструкции разделен на несколько этапов. Самым значимым обозначили строительство мостового перехода. В нем предусмотрена перекладка трамвайных путей, перекладка всех линий связи, которые идут через железную дорогу.

- Пока будет идти первый этап реконструкции, тагильчане столкнутся с серьезными проблемами, связанными с передвижением из Дзержинского района и центра города на Тагилстрой, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В ближайшее время мэр совместно с ГИБДД планирует проинспектировать объездные пути, по которым будет проходить движение пассажирского, легкового и грузового транспорта.