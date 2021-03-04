В Нижнем Тагиле с 5 апреля закроют движение по мосту на Циолковского

Строители не исключают, что завершат ремонт раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на 183 дня из-за строительных работ перекроют движение по мосту на улице Циолковского. Не исключено, что ремонт завершится раньше намеченных сроков. Рабочие планируют начать работы 5 апреля. Проект реконструкции разделен на несколько этапов. Самым значимым обозначили строительство мостового перехода. В нем предусмотрена перекладка трамвайных путей, перекладка всех линий связи, которые идут через железную дорогу.

- Пока будет идти первый этап реконструкции, тагильчане столкнутся с серьезными проблемами, связанными с передвижением из Дзержинского района и центра города на Тагилстрой, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В ближайшее время мэр совместно с ГИБДД планирует проинспектировать объездные пути, по которым будет проходить движение пассажирского, легкового и грузового транспорта.