Переводила по 15 тысяч: в Екатеринбурге пенсионерка отдала 3.5 миллиона телефонным мошенникам

Женщина отправляла деньги мошенникам в течение нескольких дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники «увели» у пожилой женщины 3,5 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратилась внучка пострадавшей. Она рассказала, что бабушке позвонил человек, который представился сотрудником банка и заявил, что с ее счета пытаются снять деньги, и ей необходимо как можно скорее обналичить все средства и перевести в безопасную ячейку. Пенсионерка поверила лжебанкиру и отправила деньги.

- Следуя указаниям, она сняла со счета все имеющиеся деньги и через банкомат в течение нескольких дней, в период с 25 февраля по 2 марта, суммами по 15 тысяч рублей перевела сбережения на неизвестные счета, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

После того, как женщина отдала деньги, звонки прекратились, и только тогда она поняла, что ее обманули. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».