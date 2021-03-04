Свердловское УФАС вынесло предупреждение крупному мусорному оператору

Мусорный оператор нарушил антимонопольное законодательство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское УФАС вынесло предупреждение оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Рифей», работающему на севере региона. По данным ведомства, компания нарушила антимонопольное законодательство, а именно навязывала невыгодные условия договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также выставила счета за услуги, которые фактически не оказывались. О этом в УФАС сообщил индивидуальный предприниматель, который также указал на нарушения в договоре.

- Подготовленный ООО «Компания «Рифей» проект договора не соответствует типовому договору, равно как и дополнен положениями, согласование которых не достигнуто сторонами, - рассказали в пресс-службе Свердловского УФАС.

Кроме того, по данным ведомства, в документации были указаны не все объекты накопления ТКО, которые были в заявке бизнесмена, а это можно охарактеризовать как уклонение от заключения договора.

Сейчас ООО «Компания «Рифей» в течении десяти дней должна отозвать выставленные счета индивидуальному предпринимателю, который обратился в ведомство, за август, сентябрь и октябрь прошлого года. Также оператору необходимо привести уже заключенный договор в необходимую по закону форму.