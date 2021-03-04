Фото: фонд "Зоозащита"

В Артемовском по решению суда закрыли «черную передержку», где ранее волонтеры фонда «Зоозащита» нашли скелеты животных и десятки собак в ужасном состоянии. Приюту ООО «Специализированная служба» запретили работать после того, как прокуратура нашла в нем многочисленные нарушения. По данным ведомства, собаки жили в помещениях, ранее предназначенных для производственных целей.

- У юридического лица отсутствуют проект санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическое заключение, не соблюдены размеры санитарно-защитной зоны при размещении на территории приюта кремационной установки, - рассказали в прокуратуре. - Кроме того, помещения карантинного и послеоперационного отделений, кормокухни находятся в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии. Отсутствуют условия для хранения лекарственных средств, отсутствует изолятор для содержания больных животных.

Кроме того, с декабря 2020 года руководство приюта начали свозить отловленных собак в неприспособленный гаражный бокс на улице Предшахтная без внесения сведений об этом в информационную систему в области ветеринарии.

- Выявленные нарушения требований федерального и областного законодательства в деятельности организации противоречат принципам гуманного обращения с животными, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд также постановил, что нарушения при содержании безнадзорных животных создают угрозу для их жизни и здоровья. Сейчас полученный прокуратурой исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.