Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня утром девятилетняя школьница, торопясь в школу на Бажова, 139, решила сократить путь и попала под машину. Девочка выбежала под колеса Skoda Octavia из-за припаркованного автомобиля.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по улице Энгельса со стороны Бажова в сторону Мичурина, допустил наезд на девочку-пешехода, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля и двигалась справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Девочку увезли в ДГКБ № 9 с ушибом правой стопы. Водитель рассказала инспекторам, что ехала со скоростью 10 км/ч и не успела затормозить, потому что девочка выбежала неожиданно. По данным ГИБДД, за рулем Skoda Octavia находилась 36-летняя женщина со стажем вождения 15 лет.

- По факту ДТП будет проведено обследование образовательной организации на предмет обучения детей навыкам безопасного поведении на дорогах, по результатам которого будет дана оценка работе педагогического коллектива, - добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

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