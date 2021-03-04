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Общество

Свердловские власти одобрили проект закона реновации ветхого жилья

Он позволит сносить старые дома, которые еще не признаны аварийными, но уже не соответствуют требованиям
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Власти собираются принять еще ряд нормативных актов, регулирующих программу реновации

Власти собираются принять еще ряд нормативных актов, регулирующих программу реновации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти сегодня, 4 марта, одобрили проект закона реновации ветхого жилья. Областной законопроект состоит из восьми статей, которыми распределяются полномочия между органами государственной власти региона и местного самоуправления. Также им закреплен механизм обеспечения жилищных прав граждан. Так, законопроект предусматривает льготы и меры государственной поддержки участникам развития территорий.

- Новый механизм позволит освободиться от физически устаревшего жилого фонда. Это дома, которые пока могут быть не признаны аварийными, но по своему техническому состоянию уже несоответствующие современным требованиям, - объясняют в департаменте информационной политики. - Они, к примеру, могут не быть подключенными к централизованному водоснабжению или системе канализации.

Власти собираются принять еще ряд нормативных актов, регулирующих программу реновации. В том числе будут определены критерии многоквартирных домов, которые могут снести.

Утвержденный правительством документ будет направлен в Законодательное собрание Свердловской области. Планируется, что депутаты рассмотрят его уже во время весенней парламентской сессии.

В прошлом месяце в Свердловской области определили 11 территорий, подлежащих реновации. Планируется, что Екатеринбург станет одним из первых муниципалитетов, в котором начнется реализация данной программы.