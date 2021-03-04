Сегодня коммунальные службы будут работать на улицах Мичурина и Чекистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водителей предупредили об эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега. Сегодня, 4 марта, коммунальные службы будут работать на улицах Мичурина и Чекистов. Завтра, 5 марта, снег будут вывозить с улицы Цвиллинга.

- Коммунальные службы Екатеринбурга призвали водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На участках дорог, где будет проходить уборка снега, установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.