Прохожих напугал пар, валивший из здания на улице Куйбышева

Версия о пожаре не подтвердилась. Фото: сервис Яндекс.Карты

Утром, 4 марта, прохожие вызвали спасателей в дому №55 по улице Куйбышева в Екатеринбурге. Очевидцы сообщили, что из здания в месте размещения ресторана «Нигора» валит густой дым или пар.

Сообщение о задымлении поступило на пульт дежурного в 10:53. После этого на место ЧП выехали 7 человек личного состава и две единицы техники. Оказалось, что из здания валил пар. Пожар в здании не зафиксирован. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Эвакуация сотрудников и гостей офисных и торговых помещений не потребовалась.