«Комфорт 2.0»: в Нижнем Тагиле больница покупает дорогую иномарку

Иномарку поставят в больницу до середины весны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инфекционная больница Нижнего Тагила через сайт госзакупок объявила аукцион на приобретение дорогой иномарки Toyota RAV4 или же эквивалента этого автомобиля, за который руководство учреждения готово выложить до 2,3 миллиона рублей.

Лот на сайте госзакупок выставлен 2 марта, заявки принимают до 15 марта, тогда же будут подведены итоги. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Автомобиль цвета «металлик» или «серебрнистый» должен быть пятиместным, полноприводным, укомплектован системой запуска двигателя с кнопки, передними и задними электроподъемниками, светодиодными фарами, камерой дальнего вида. А также по своему оснащению соответствовать комплектации «Комфорт 2.0».

Поставщик иномарки должен гарантировать три года обслуживания или 100 тысяч километров бесперебойного пробега. Машину должны доставить до середины апреля по адресу тагильской инфекционной больницы: улица Сульфатная, 4.