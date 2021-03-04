Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» на СвЖД изменится в праздничные выходные марта

Фото: Руслан Казаков/предоставлено СвЖД

В связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 8 марта, на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

В период с 7 по 9 марта изменения затронут пригородные поезда «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

- 7 марта назначены поезда №7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26, здесь и далее время местное), №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59), №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:57), отменены 8 марта.

- 8 марта назначены поезда №7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:06), №7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:57), №7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:26), отменены 7 марта.

- 8 марта назначены поезда №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:32), №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:42), отменены 9 марта.

- 9 марта назначены поезда №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42), №7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:10), отменены 8 марта.

Кроме того, 8 марта отменяются рейсы Городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7212), курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайте АО «СПК», а также в пригородных кассах.