Женщине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Полевском Свердловской области, местную жительницу обвиняют в убийстве соседа. Трагедия произошла 8 февраля 2021 года. В тот вечер женщина, вернувшись в съемную квартиру, где жила вместе со знакомым, застала его во время застолья с друзьями. Выпив, мужчина якобы стал распускать руки. Тогда его соседка не выдержала и схватилась за нож.

- Дело закончилось тем, что женщина не потерпела такого отношения к себе и схватилась за нож, причинив несколько ранений колюще-режущим предметом, одно из которых - в области сердца - оказалось смертельным, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. - Убитый гражданин, справедливости ради, отмечу, «голубем мира» никогда не был, имел судимости за кражи и наркотики, в определенных кругах он был более известен по прозвищу «бельгиец». Не зря говорят: проверяй, с кем водишься.

Мужчина смог выбежать на улицу и на попутке доехать до местной больницы, однако спасти его не успели - он скончался в приемном отделении больницы. Женщина в это время в состоянии шока убежала к подруге, где ее сыщики и нашли. Подозреваемая во всем созналась и сейчас ждет суда в СИЗО. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, назначены и проводятся необходимые экспертизы, анализируется характеризующий материал в отношении участников конфликта, - добавили в СК по Свердловской области.

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