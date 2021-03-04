Врачи диагностировали у малышки ранение мягких тканей грудной клетки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне мама оставила шестилетнюю девочку одну дома, чтобы сходить в поликлинику, а когда вернулась, нашла малышку с ранением в груди. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет прокуратура Кировского района.

- Дочь пояснила своей матери, что при помощи зажигалки разогревала некий предмет, который потом в ее руках хлопнул, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас девочка находится в больнице. Врачи диагностировали у нее ранение мягких тканей грудной клетки. По данным прокуратуры, ребенок воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой. На учете в органах системы профилактики они не состоят. Семью характеризуют как благополучную.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - отметили в прокуратуре.