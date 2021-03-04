От дальних поездок в такую погоду лучше отказаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за потепления и снегопадов в ГИБДД призвали водителей отказаться от поездок. Из-за перепада температур на дорогах в ночное время возможен гололед. Воздержаться от поездок на автомобиле особенно стоит тем, кто недавно ездит за рулем и имеет небольшой опыт вождения. Но если вы все-таки решитесь сесть за руль, то вот несколько рекомендаций от ГИБДД:

- выбирайте пониженный скоростной режим,

- не совершать резких маневров,

- увеличивайте дистанцию и боковой интервал до других транспортных средств,

- особое внимание уделяйте дороге во время проезда мостов, путепроводов, эстакад, где наиболее вероятно образование наледи,

- при проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений, быть готовыми остановиться в случае появления пешеходов и других транспортных средств.

Отдельно в госавтоинпекции обратили внимание, что в ближайшие дни не стоит ездить в соседнюю Челябинскую область.

- Синоптики прогнозируют обильное выпадение осадков и местами метели, в связи с чем на автодороге федерального значения М5 «Урал» возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов в период с 00:00 часов 5 марта по 07:00 часов 7 марта, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.