В Екатеринбурге проверили качество противогололедной смеси

В области порядка 11 тысяч километров дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты из «Управления автодорог» проверили, насколько качественна противогололедная смесь, которой обрабатывают дороги региона.

- В области порядка 11 тысяч километров дорог. Их нужно обслуживать качественно. Чтобы свежевыпавший снег быстрее таял, его посыпают специальной смесью на основе песка и соли. Когда смесь смешивается со снегом и подтаивает, ее убирают специальной техникой, - рассказывают специалисты.

По словам заместителя начальника управления ГКУ СО «Управление автодорог» Олега Мелехова, проверку противогололедной смеси проводят, чтобы определить ее качество, а также соответствие регламентирующим документам. Чтобы бороться со скользкими дорогами в регионе, применяются три способа: химический, он включает в себя реагенты, комбинированный (реагенты и песок), фрикционный (песок и щебень). Посмотреть больше фотографий с проверки смеси на дорогах можно здесь.