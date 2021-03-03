В Свердловской области будут судить мужчин, похитивших 54 километра проводов

Фото: управление на транспорте МВД России по УРФО

В Свердловской области будут судить двух мужчин за кражу кабеля воздушной линии связи. Следователи выяснили, что на перегоне «Егоршино – Буланаш» неизвестные оборвали провода и увезли их в неизвестном направлении. Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались двое жителей Артемовского. Сыщики выяснили, что это их четвертая кража кабеля.

- При помощи подручных инструментов злоумышленники разбивали керамические изоляторы на столбах и аккуратно снимали кабель, сматывали и вывозили в пункт приема лома, - рассказали в управлении на транспорте МВД России по УРФО.

Всего мужчинам удалось своровать 54 километра проводов, вес украденного составил более трех тонн. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Похитителей отпустили под подписку о невыезде.