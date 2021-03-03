В Екатеринбурге международный саммит «SportAccord» перенесли на осень

Россия уже принимала саммит дважды: в Сочи и Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге решили перенести проведение всемирного саммита «SportAccord». Ранее предполагалось, что крупный международный форум пройдет в уральской столице с 23 по 29 мая 2021 года. Однако из-за пандемии у мероприятия изменилась дата: вероятно, оно состоится только осенью.

- SportAccord — это некоммерческая глобальная ассоциация спортивных деловых мероприятий, ориентированных на объединение международных федераций, правообладателей, оргкомитетов, городов, участвующих в развитии и организации спорта, - сообщает пресс-служба международного форума.

О переносе мероприятия сообщила «Российская газета». Наша страна уже принимала подобные саммиты. Форум прошел в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2015 в Сочи.