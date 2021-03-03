Падение пассажиропотока на СвЖД в феврале замедлилось до 23,9 %

Фото: предоставлено СвЖД

По оперативным данным, в феврале 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,6 млн пассажиров, что на 23,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,2 млн пассажиров (-20,7%), в дальнем следовании – 0,4 млн (-32%). Пассажирооборот в феврале 2021 года составил 391 млн пасс-км, что на 35,5% меньше февраля 2020 года.

За два месяца (январь-февраль) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 3,2 млн пассажиров, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,35 млн пассажиров (-22,8%), в дальнем следовании – 0,85 млн (-34,3%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года снизился на 36,3% и составил 895 млн пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в феврале 2021 года, по оперативным данным, перевезено 70,7 млн пассажиров, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 65,5 млн пассажиров (-18,7%), в дальнем следовании – 5,2 млн (-26,5%). Пассажирооборот в феврале 2021 года составил 5,4 млрд пасс-км, что на 28,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Всего за январь-февраль 2021 года перевезено 136,5 млн пассажиров (-22,9% к январю-февралю 2020 года), из них в дальнем следовании – 11,1 млн пассажиров (-31,1%), в пригородном сообщении – 125,4 млн (-22,1%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года снизился на 32,7% к уровню прошлого года и составил 11,6 млрд пасс-км.