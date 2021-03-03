В Екатеринбурге активисты закончили собирать подписи в поддержку аэровокзала «Уктус»

Проект реконструкции. Фото: общественное движение «Мирные жители»

В Екатеринбурге активисты движения «Мирные жители» закончили собирать подписи за сохранение аэровокзала «Уктус», который расположен на Ботанике. Сбор открыли 9 февраля, именно тогда в стране отмечали день гражданской авиации, к 1 марта накопилось 1382 подписи, их собирали волонтеры, а также неравнодушные жители города. Обращения передадут Владимиру Путину, Евгению Куйвашеву, Алексею Орлову, а также министрам культуры и транспорта Российской Федерации.

- Ситуация с историческим аэровокзалом «Уктус» сложная и непонятная. Администрация заявляет, что договаривалась с застройщиком о строительстве автовокзала и торгового центра, но участок под зданием аэровокзала в эту договоренность не входил, - рассказывают представители движения.

Активисты заявляют, что жители города категорически против сноса здания и расширения строящегося торгового центра на территорию его участка. В обращении они рассказывают, как можно отреставрировать здание, чтобы его можно было использовать в дальнейшем.