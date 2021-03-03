В Свердловской области хотят ввести единый комендантский час

После 22:00 детям будет запрещено находиться на улице без сопровождения родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области законодательное собрание принял на рассмотрение законопроект, по которому «комендантский час» будет действовать с 22:00 вне зависимости от времени года.

- В действующем областном законе установлено, что под ночным временем понимается время с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля, - сообщает пресс-служба законодательного собрания Свердловской области.

Изменения предполагают, что ночное время будет наступать в 22:00. После этого детям запрещено находиться на улице без сопровождения родителей. Это сделано для безопасности несовершеннолетних.