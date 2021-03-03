В Екатеринбурге женщина отдала телефонным мошенникам 790 тысяч рублей

Женщину обманули по отработанной схеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местная жительница обратилась с заявлением в полицию после того, как телефонные мошенники выманили у нее 790 тысяч рублей. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, по отработанной схеме он заявил, что с ее счета пытаюсь списать все деньги, чтобы избежать потери финансов, необходимо перевести деньги на защищенные счета.

- После этого даму перевели на лжесиловика, и он рекомендовал следовать всем указаниям «банкира», - рассказали в УМВД России по Свердловской области.

Женщина согласилась перевести деньги, но, когда ей заявили, что следующий звонок поступит через несколько дней, она поняла, что стала жертвой аферистов.