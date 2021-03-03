В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл ресторан «Баку Плаза» из-за множества нарушений

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В Екатеринбурге Роспотребнадзор на 30 дней закрыл ресторан «Баку Плаза» на Сулимова, 21 из-за множества нарушений. Во время проверки сотрудники ведомства обнаружили, что в ресторане, например, хранили грязную посуду вместе с чистой и сырые продукты вместе с готовыми. Кроме того на уже готовой еде не было маркировок с датами изготовления, а сотрудники хранили вещи прямо на кухне. И это еще не все нарушения, которые нашли в ресторане.

- Над оборудованием, являющимся повышенным источником выделения влаги, отсутствуют вытяжные зонты. На предприятии не проводится оценка качества приготовления кулинарных блюд, производственные столы и производственный инвентарь не имеют маркировки в соответствии с обрабатываемой на них продукцией, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. - Кроме того, руководителем не обеспечено ежедневное ведение журналов осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, журналов контроля качества фритюрных жиров и учета температуры холодильного оборудования.

Отметим, что жалоба на ресторан поступила от гостей заведения. На ресторан сначала составили административный протокол об административном правонарушении, а затем по решению Кировского суда, «Баку Плаза» было вынужденно приостановить на 30 дней свою работу.