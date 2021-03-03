В Ревде проверяют информацию о несанкционированном сбросе сточных вод в городской пруд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде прокуратура проводит проверку после появления информации о несанкционированном сбросе сточных вод в городской пруд, который мог произойти из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» .

- В рамках проводимых мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка деятельности организации, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

К проверке привлекли ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Первоуральске, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда». Специалисты отберут пробы воды, чтобы установить причины загрязнения пруда и размер ущерба, причиненного окружающей среде.