Фото: УГИБДД по Свердловской области

В уральском городе Красноуфимске сотрудники ГИБДД во время рейда задержали пьяного водителя автобуса с пассажирами в салоне. Общественный транспорт инспекторы решили остановить для проверки, когда заметили, что он проехал на красный и не был пристегнут ремнем. Водитель признался, что в обед выпил пару стаканов пива, после чего поехал в рейс.

- ГИБДД задержан водитель автобуса, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевозил пассажиров по маршруту «д. Приданниково - г. Красноуфимск» в вечернее время. При проверке документов у водителя автобуса, в котором находились пять пассажиров, сотрудники полиции заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения. Результат в три раза превысил допустимую норму, - рассказали в УГИБДД по свердловской области.

По данным ГИБДД, ранее водитель - мужчина 1966 года рождения, уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Он работает у местного индивидуального предпринимателя, который давно занимается пассажирскими перевозками. В отношении водителя, допустившего грубейшее нарушение ПДД, составлен административный материал за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за время рейда, который проходил несколько дней, сотрудники ГИБДД зафиксировали 740 нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов. Кроме того, было выявлено 170 автобусов с неисправностями. Так, например, водители ездят с неработающими световыми приборами, тахографами и сломанными креплениями ремней безопасности. В отношении пассажирских автопредприятий составлен 61 административный материал о привлечении их к административной ответственности.