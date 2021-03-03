В 2020 году в Свердловской области подскочила смертность

Больше всего уральцев умерло в четвертом квартиле 2020 года
Фото: Анна ИВЕРШИНЬ
В 2020 году в Екатеринбурге и Свердловской области смертность выросла на 17% по сравнению с 2019 годом. Всего в регионе в минувшем году умерло 67 510 человек, а в 2019 году – 57 644.
Рекордным по числу умерших граждан стал четвертый квартал 2020 года.
I квартал: 14 804
II квартал: 14 367
III квартал: 17 230
IV квартал: 21 109
Для сравнения, в первом квартале 2015 году умерло 16 167 свердловчан, тогда как в среднем в прошлые годы в квартал умирало по 14-15 тысяч уральцев. Такие данные привела заместитель начальника Управления ЗАГСа Свердловской области Наталья Храмова.
Одной из причин роста смертности в 2020 году в Свердловской области стал коронавирус, а также заболевания, обострившиеся в период пандемии.
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