В 2020 году в Свердловской области подскочила смертность

Больше всего уральцев умерло в четвертом квартиле 2020 года Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В 2020 году в Екатеринбурге и Свердловской области смертность выросла на 17% по сравнению с 2019 годом. Всего в регионе в минувшем году умерло 67 510 человек, а в 2019 году – 57 644.

Рекордным по числу умерших граждан стал четвертый квартал 2020 года.

I квартал: 14 804

II квартал: 14 367

III квартал: 17 230

IV квартал: 21 109

Для сравнения, в первом квартале 2015 году умерло 16 167 свердловчан, тогда как в среднем в прошлые годы в квартал умирало по 14-15 тысяч уральцев. Такие данные привела заместитель начальника Управления ЗАГСа Свердловской области Наталья Храмова.

Одной из причин роста смертности в 2020 году в Свердловской области стал коронавирус, а также заболевания, обострившиеся в период пандемии.

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