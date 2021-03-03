Екатеринбург скатился по рождаемости в 90-е годы

Рождаемость на Урале падает, но это временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2015 года в Екатеринбурге снижается рождаемость. Минимальный показатель зафиксирован в 2020 году, когда на свет появились только 44 343 малыша. Этот показатель можно сравнить с цифрами по рождаемости на Урале в 90-е годы.

Эксперты говорят, что причиной такому положению дел стала демографическая яма 1990-х годов, поэтому что сейчас поколение, рожденное в те непростые годы, сейчас вступает в репродуктивный возраст.

В целом же, цифры по рождаемости в Свердловской области должны выправиться к 2025 году, когда в детородный возраст войдет поколение, рожденное в начале «нулевых». Именно тогда рождаемость в регионе стала постепенно расти. Об этом рассказала заместитель начальника Управления ЗАГСа по Свердловской области Наталья Храмова.

Есть, по ее словам, и позитивные изменения в статистических показателях.

- Положительная тенденция: с 2013 года в семьях стали чаще появляться вторые и третьи дети. Этот показатель достиг 67%. Ощущается влияние мер социальной поддержки, желание родителей иметь большую семью. Также растет число детей, появившихся в зарегистрированном браке. В прошлом году в полных официальных семьях родились 18 643 ребенка, это 76,6% от общее числа новорожденных, - рассказывает Наталья Храмова.

По ее словам, на протяжении двух лет снижается показатель по числу мертворожденных детей: в 2020 году – 237 детей (- 20 к 2019 году), детей, умерших до года – 175 (-7).

- Это показатель развития нашей медицины, - заключила Наталья Храмова.

Необычные имена, которые давали уральцы своим детям в 2020 года – здесь.

СПРАВКА

Рождаемость в Свердловске - Екатеринбурге

1950-е годы: в среднем 94 тысяч детей в год.

1960-е: около 60 тысяч детей в год.

70-е и 80-е: в среднем 78-90 тысяч детей в год.

1990-е: 44 детей в год - 1997 - 38 077, 1999 - 37 270.

2000 год: 38 328 детей.

С 2002 года рождаемость пошла вверх. Пик - в 2014 году - 63 478 новорожденных.

С 2015 года - спад.