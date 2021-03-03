Машины, мешающие уборке снега, сегодня будут эвакуировать на трех улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 3 марта, убирать снег будут на трех улицах - Советской, Ирбитской и Большакова. Водителей предупредили, что мешающие работе снегоуборочной технике машины, будут эвакуировать.

- Городские власти обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой отнестись к принимаемым мерам с пониманием, исключив парковку автотранспортных средств вдоль обочин и в «парковочных карманах» обозначенных участков, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Во время уборки снега на участках дорог, где будут работать коммунальные службы, будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.