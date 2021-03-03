Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Березовском из девятиэтажного дома на Спортнивной,4 из-за пожара в квартире эвакуировали 11 взрослых и семь детей. Людей выводили с помощью масок дыхательных аппаратов по уже задымленному подъезду. Еще одного человека пожарные спасли из горящей квартиры при помощи пожарной автолестницы.

- В 10:42 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Горела квартира, расположенная на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома.

К тушению пожара привлекались семь единиц пожарной техники и 23 человека личного состава. Немного больше часа пожарных потребовалось, чтобы потушить огонь. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Данных о пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.