В Нижний Тагил идут снегопады

В начале весны снегопады в Нижнем Тагиле продолжатся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижний Тагил в начале марта 2021 года идут снегопады. В ближайшие несколько дней в городе ожидается ветреная, но относительно теплая погода. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

3 марта в Нижнем Тагиле пасмурно, небольшой снег. Днем столбики термометров поднялись до отметки в – 3 градуса. Порывы юго-западного ветра достигают 11 метров в секунду.

4 марта в городе также сохранится пасмурная погода, пройдет снегопад. Ночью ожидается до – 6 градусов, днем потеплеет до – 4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.

5 марта также будет идти небольшой снег, днем столбики термометров будут держаться на отметке в – 5 градусов, однако к вечеру похолодает до – 11 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.